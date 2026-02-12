Fútbol de San Martín:

¡ Presentamos a los refuerzos del Gaucho !.

De cara a la temporada 2026, el Gaucho suma nuevas incorporaciones que ya se integran al Plantel para defender nuestros colores con compromiso y pasión:

WILLIAM GUTIÉRREZ: 23 Años Delantero Llega desde Huracán de Victoria Entre Ríos

JEREMÍAS MALDONADO: 23 Años Volante central. Proviene del Club Libertad de Córdoba Capital.

FEDERICO FERNÁNDEZ: 21 Años Defensor Central. Llega desde Victoriano Arenas 1 ra C Buenos Aires.

LUCIO SPACCESI: 21 Años Volante Central. Procedente de Club Sarmiento, con paso por Villa Argentina.

Oriundo de Marcos Juárez.

DYLAN GODOY: 22 Años. Volante interno. Llega desde San Martín de Pavón Arriba. Oriundo de Pavón Arriba.

MATÍAS GODOY: 25 Años. Volante Derecho. Llega desde San Martín de Pavón Arriba.

Oriundo de Pavón Arriba.

Nuevos desafíos, nuevos objetivos.

¡ Bienvenidos a la Familia Celeste !.

Con compromiso, trabajo y pasión vamos todos juntos por un gran 2026.