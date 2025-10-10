Fútbol de San Martín:

¡Torneo Promesas Femenino Infantil en Santa Fe !.

Durante el fin de semana, nuestras representantes del Club San Martín participaron del Torneo Promesas en la ciudad de San Jorge, mostrando todo su compromiso y entusiasmo en cada categoría, acompañado por el Profesor Lauro Rosso y Ludmila Vuerva.

Sub 10: Campeonas de la Copa de Plata !.

Sub 12: Alcanzaron los Cuartos de Final de la Copa de Oro

Sub 15: Llegaron hasta las semifinales de la Copa de Oro.

Felicitaciones a todas las jugadoras por su esfuerzo, compañerismo y por representar con orgullo nuestros colores celeste y blanco.