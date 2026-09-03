Fútbol de Tiro Federal:

Una Nueva Camiseta, Una Misma Identidad.

El Club Tiro Federal presentó su nueva indumentaria, que por primera vez será utilizada por todas sus categorías, desde Escuelita hasta Primera División.

La presentación contó con la Presencia de la Institución: Marcelo Lovera, la Intendente de Marcos Juárez, Sara Majorel y el secretario de Deportes, Horacio Pochettino.

Una noche especial para jugadores, familias y toda la comunidad del Club, celebrando una camiseta que representa Unión, Pertenencia e Identidad.

También hubo un reconocimiento especial a los Sponsors que acompañan y hacen posible el crecimiento de Tiro Federal.

¡ Vamos Tiro !.