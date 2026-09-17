Fùtbol del Club San Martìn:

¡ Los Campeones te invitan a Festejar !.

Los Campeones del Torneo Apertura de la Divisional B de la Liga Bellvillense quieren compartir esta alegrìa con toda la familia de San Martìn.

Despuès de tanto esfuerzo, llegò el momento de celebrar juntos.

¡ Venì a disfrutar una noche especial, llena de alegrìa, emociòn y pasiòn albiceleste !.

26 de Septiembre.

21:30 horas.

Salòn 2 del Club San Martìn.

Entradas:

Menores $ 15000.

Mayores $ 28000.

¡ Los Campeones te esperan !.

Venì con tu familia, tus amigos y toda la gente del Cele a pasar un lindo momento y festejar este logro que es de todos.