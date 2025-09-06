Anoche jugó el Fútbol Femenino de la Liga Bellvillense por la 2 Fecha del Clausura Torneo Marcela Finelli en el Complejo Rodolfo Depetris

En la Zona Uno:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0 PROGRESO DE NOETINGER 1

Gol de Ludmila Montiel Pochetino para Progreso.

Arbitro: Lautaro Martínez.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 SARMIENTO DE LEONES 5

Goles de Daniela Pucheta, Gabriela Friaz(3) y Morena Toledo para Sarmiento.

Arbitro: Alejandro Di Bernardini.

En la Zona Dos: Cancha de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1

Gol de María Victoria Neira para Defensores de Juventud de Justiniano Posse.

Arbitro: Mauro Mansilla.

HURACÁN DE MORRISON 1 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 0

Gol de María de los Angeles Fiorito para Huracán de Morrison.

Arbitro: Gastón Basualdo.

SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1

Goles de Rocío Ramírez para Sportivo Unión de Ordoñez-Camila Ríos para River Plate de Bell Ville.

Arbitro: Gastón Basualdo.

La tabla de posiciones es la siguiente: Zona Uno: PROGRESO DE NOETINGER 6 Puntos, SARMIENTO DE LEONES 3, CENTRO DEPORTIVO ROCA 3, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0, ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ 0 Punto.

Zona Dos: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 4, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 3, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 3, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 3, HURACÁN DE MORRISON 3, RÍVER PLATE DE BELL VILLE 1 Punto.