Fútbol Femenino del Club San Martín:

Anoche por la Fecha 6 en el Complejo Rodolfo Depetris nueva fecha del Fútbol Femenino, San Martín venció al Centro Deportivo Roca por 3 a 1 con goles de Nicolle Cian Molina(2) y Ludmila Bailone para San Martín-Xiomara Peralta para el Centro Deportivo Roca.

El arbitro fue Mauro Mansilla secundado por Horacio Fernández y Franco Cáceres.

San Martín dirigido por Lauro Rosso estuvo conformado por: Angelina Miotti, Ludmila Vuerva, Susana Peralta, Lourdes Díaz, Agustina Quinteros, Zoe Barco, Oriana Araya, Ludmila Bailone, Luisina Soria, Morena Aliendro, y Nicolle Cian Molina. Suplentes: Tiziana Brunori y Ariana Barreto.

San Martín suma su segunda victoria en el certamen.