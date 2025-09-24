Son de Selección:
El Club Argentino se enorgullece en felicitar a sus futbolistas que fueron convocadas para integrar las selecciones de la Liga Bellvillense de Fútbol, en vistas al Campeonato Provincial de Selecciones Sub 13 y Sub 15, que se disputará en la ciudad de Río Cuarto.
Convocados Albirrojos:
Sub 15: GIANFRANCO CARRERAS GARELIS
Sub 13: THIAGO COSINI, SIMÓN NATALI, CRISTIANO PERALTA y LORENZO SACHETO.
La competencia reunirá a 16 ligas de toda la Provincia, organizadas en 4 zonas de 4 equipos cada una. Los dos Primeros de cada grupo accederán a los Cuartos de Final.
Zonas:
Sub 13: LIGA BELLVILLENSE, LIGA CORDOBESA, LIGA REGIONAL COLÓN y LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE LABOULAYE.
Sub 15: LIGA BELLVILLENSE, LIGA ISCHILíN, LIGA REGIONAL COLÓN y LIGA REGIONAL DE FÚTBOL DE LABOULAYE.
Fixture:
Fecha 1: 30/09: LIGA BELLVILLENSE vs. LIGA DE LABOULAYE
Fecha 2: 01/10.
Sub 13: LIGA BELLVILLENSE vs. LIGA CORDOBESA
Sub 15: LIGA BELLVILLENSE vs. LIGA ISCHILíN
Fecha 3: 02/10.
LIGA BELLVILLENSE vs. LIGA COLÓN
Cuartos de Final 03/10.
Semifinal: 04/10.
Final: 05/10.
Desde nuestro Club celebramos la convocatoria de nuestros jugadores y les deseamos el mayor de los éxitos en esta experiencia única que los representa a ellos, a la Liga Bellvillense y también a nuestra institución.
¡ Orgullo albirrojo en el Provincial !.