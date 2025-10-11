Fútbol: Liga Bellvillense: 10 Fecha del Torneo Clausura
Categoría A:
PROGRESO DE NOETINGER vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
MATIENZO DE MONTE BUEY 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 2
LEONES vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 0 SARMIENTO DE LEONES 0
BELL DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
Categoría B: Torneo Clausura. 11 Fecha.
Zona Uno:
TALLERES DE BALLESTEROS vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE
HURACÁN DE MORRISON vs. UNIÓN DE MORRISON
CENTRAL DE BELL VILLE vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
Libre: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE.
Zona Dos:
CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 1
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 2 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 3
TALLERES DE BELL VILLE vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
Libre: DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN.