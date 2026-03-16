Fútbol: Liga Bellvillense: 3 Fecha del Torneo Apertura.
Horarios:
15:00 horas: Cuarta División.
17:00 Primera División.
Categoría A:
ARGENTINO DE BELL VILLE 0 RIVER PLATE DE BELL VILLE 0
SAN CARLOS DE NOETINGER 0 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 1
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 1
SARMIENTO DE LEONES 2 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 4
Cuarta División: 17:00 horas.
Primera División: 19:00 horas.
BELL DE BELL VILLE 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ Miércoles 18 de Marzo
Categoría B:
Zona Uno:
TALLERES DE BALLESTEROS 0 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0
TALLERES DE BELL VILLE 1 CENTRAL DE BELL VILLE 0
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 4 HURACÁN DE MORRISON 2
Libre: UNIÓN DE MORRISON.
Zona Dos:
PROGRESO DE NOETINGER 2 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 0
Hora: 19:00 Cuarta División.
Hora 21:00 Primera División.
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 5 CENTRO DEPORTIVO ROCA 1
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0 LEONES 1
Gol a los 35 minutos del Segundo Tiempo: 35 Facundo Suárez para Leones.
Expulsado: Juan Carlos Rocha de la Villa a los 4 minutos del Segundo Tiempo.
Libre: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
Posiciones: Categoría A: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 7 Puntos, MATIENZO DE MONTE BUEY 7, BELL DE BELL VILLE 6, SAN CARLOS DE NOETINGER 6, ARGENTINO DE BELL VILLE 5, DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 5, SARMIENTO DE LEONES 4, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 3, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 1, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1, RIVER PLATE DE BELL VILLE 1, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 0.
Categoría B: Zona Uno: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 7, TALLERES DE BELL VILLE 5, TALLERES DE BALLESTEROS 4, CENTRAL DE BELL VILLE 2, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2, HURACÁN DE MORRISON 1, UNIÓN DE MORRISON 1.
Zona Dos: FIRPO DE SAN MARCOS SUD 7 Puntos, LEONES 6, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 4, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 3, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 3, PROGRESO DE NOETINGER 3, CENTRO DEPORTIVO ROCA 0.