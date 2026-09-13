Fùtbol: Liga Bellvillense:
Categorìa A: 6 Fecha del Torneo Clausura.
Horarios: 14:00 Cuarta Divisiòn.
16:00 Primera Divisiòn.
SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 0 SARMIENTO DE LEONES 0
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0 BELL DE BELL VILLE 0
SAN CARLOS DE NOETINGER 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 1
ARGENTINO DE BELL VILLE 0 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 0
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
Mièrcoles a las 20:00 horas Cuarta Divisiòn Primera Divisiòn: 22:00 horas.
RIVER PLATE DE BELL VILLE 0 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0
Categorìa B: Torneo Clausura.
5 Fecha de la Zona Uno:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 TALLERES DE BALLESTEROS 0
UNIÒN DE MORRISON 0 HURACÀN DE MORRISON 1
TALLERES DE BELL VILLE 0 CENTRAL DE BELL VILLE 0
7 Fecha de la Zona Dos:
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 1 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 0
Gol de Santiago Ríos para la Villa Argentina.
LEONES 3 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ 0
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 PROGRESO DE NOETINGER 0
Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.