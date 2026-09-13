Fùtbol: Liga Bellvillense:

Categorìa A: 6 Fecha del Torneo Clausura.

Horarios: 14:00 Cuarta Divisiòn.

16:00 Primera Divisiòn.

SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 0 SARMIENTO DE LEONES 0

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0 BELL DE BELL VILLE 0

SAN CARLOS DE NOETINGER 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 1

ARGENTINO DE BELL VILLE 0 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 0

ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA

Mièrcoles a las 20:00 horas Cuarta Divisiòn Primera Divisiòn: 22:00 horas.

RIVER PLATE DE BELL VILLE 0 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0

Categorìa B: Torneo Clausura.

5 Fecha de la Zona Uno:

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 TALLERES DE BALLESTEROS 0

UNIÒN DE MORRISON 0 HURACÀN DE MORRISON 1

TALLERES DE BELL VILLE 0 CENTRAL DE BELL VILLE 0

7 Fecha de la Zona Dos:

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 1 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 0

Gol de Santiago Ríos para la Villa Argentina.

LEONES 3 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ 0

FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 PROGRESO DE NOETINGER 0

Libre: CENTRO DEPORTIVO ROCA.