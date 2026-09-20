Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A: 7 Fecha del Torneo Clausura.
MATIENZO DE MONTE BUEY 2 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 2
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 3 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 0
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1
SAN CARLOS DE NOETINGER 0 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 2
BELL DE BELL VILLE 5 ARGENTINO DE BELL VILLE 3
SARMIENTO DE LEONES vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ Miércoles 23 de Septiembre
Categoría B:
Zona Uno: 6 Fecha del Torneo Clausura.
UNIÓN DE MORRISON 2 TALLERES DE BELL VILLE 1
HURACÁN DE MORRISON 0 DEF. DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2
CENTRAL DE BELL VILLE 0 TALLERES DE BALLESTEROS 0
Zona Dos: 9 Fecha del Torneo Clausura.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1 PROGRESO DE NOETINGER 2
Gol de Angel Páez para San Martín de Marcos Juárez.
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0
Goles de Battigelli y Camba para Tiro Federal.
CENTRO DEPORTIVO ROCA 0 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1
Gol de Santiago Ríos para la Villa Argentina.
Libre: LEONES.
Posiciones:
Categoría A: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 13 Puntos, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 12, MATIENZO DE MONTE BUEY 12, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 12, BELL DE BELL VILLE 12, DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 12, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 11, SAN CARLOS DE NOETINGER 8, ARGENTINO DE BELL VILLE 6, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 4, RIVER PLATE DE BELL VILLE 3, SARMIENTO DE LEONES 3 Puntos.
Categoría B: Zona Uno: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 14, TALLERES DE BALLESTEROS 9, HURACÁN DE MORRISON 8, TALLERES DE BELL VILLE 6, CENTRAL DE BELL VILLE 6, UNIÓN DE MORRISON 4.
Zona Dos: LEONES y SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 16 Puntos, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 13, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 13, PROGRESO DE NOETINGER 11, CENTRO DEPORTIVO ROCA 4, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 3 Punto.