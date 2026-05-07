Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A:
5 Fecha del Torneo Apertura.
Partido Pendiente.
Primera División:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0
Arbitro: Juan Pablo Quintanilla.
Goles en el Segundo Tiempo: 37 Joel Quiroga y 48 Nicolás Ramírez para Argentino de Marcos Juárez.
Tabla de Posiciones: DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 19 Puntos, MATIENZO DE MONTE BUEY 19, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 18, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 17, BELL DE BELL VILLE 15, ARGENTINO DE BELL VILLE 14, SARMIENTO DE LEONES 12, SAN CARLOS DE NOETINGER 11, RIVER PLATE DE BELL VILLE 10, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 8, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 7, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 6.
Cuarta División: ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 2 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0
Goles de Matías Criado y Martín Accastello para Argentino de Marcos Juárez.