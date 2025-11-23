Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B:

Semifinales Partidos de Vuelta. Torneo Clausura.

Primera División:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 RIVER PLATE DE BELL VILLE 3

Ida: 0 a 0.

Goles Primer Tiempo:

De Gabriel Sacha Vallino a los 3 minutos para River Plate de Bell Ville, a los 10 minutos de Elías Herrera para River Plate de Bell Ville, a los 31 minutos Leandro Villalón para San Martín de Marcos Juárez, y a los 34 minutos de Joaquín Agüero para River Plate de Bell Ville.

Goles Segundo Tiempo:

A los 20 minutos Leandro Villalón de penal para San Martín de Marcos Juárez.

Finalista: RIVER `PLATE DE BELL VILLE.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 2 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 3

Goles en el Primer Tiempo:

A los 19 minutos Jonathan Rodríguez para la Villa Argentina. A los 26 Kevín Fumero para Defensores de San Antonio de Litín-36 minutos del Primer Tiempo Jonathan Rodríguez para la Villa Argentina.

Goles en el Segundo Tiempo:

A los 28 minutos Brian Córdoba para Defensores de San Antonio de Litín.

A los 31 Farabolini para Defensores de San Antonio de Litín.

Ida: 0 a 0.

Finalista: Defensores de San Antonio de Litín.

La Final de Primera División será RIVER PLATE DE BELL VILLE y DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN.

Cuarta División:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0 RIVER PLATE DE BELL VILLE 2

Ida: River Plate de Bell VIlle 2 a 1.

Finalista: RIVER PLATE DE BELL VILLE.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 4 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 3

Ida: Villa Argentina 1 a 0.

Finalista: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.

La final de Cuarta División será RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.