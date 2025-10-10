Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A:
Décima Fecha del Torneo Clausura
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SARMIENTO DE LEONES
Hora: 21:00 Primera División
19:00 Cuarta División
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
Hora: 19:00 Primera División
Hora 17:00 Cuarta División
Categoría B: 11 Fecha del Torneo Clausura
Zona Dos:
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Hora: 22:00 Primera División
Hora: 20:00 Cuarta División
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Hora: 17:30 Primera División
Hora: 15:30 Cuarta División
Trasmitimos por la Red Panorama 101,3 desde las 17:00 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Diego Gilli y Miguel Peralta Central Informativa Marcelo Macerata