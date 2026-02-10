Fútbol: Liga Bellvillense: Se conoce el Fixture.
El 22 de Febrero comienza el Torneo Apertura.
En la Categoría A:
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE
SARMIENTO DE LEONES vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
BELL DE BELL VILLE vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Categoría B:
Zona Uno:
TALLERES DE BELL VILLE vs. UNIÓN DE MORRISON
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
HURACÁN DE MORRISON vs. CENTRAL DE BELL VILLE
Libre: TALLERES DE BALLESTEROS.
Zona Dos:
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
LEONES vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Libre: PROGRESO DE NOETINGER.