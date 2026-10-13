Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría B 13 Fecha del Torneo Clausura.
Primera Division:
CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2
Arbitro: Emiliano Peralta.
Los goles fueron convertidos por Nicolás Nuñez y Luis Ezequiel Rodríguez para Roca-Thiago Camba y Gonzalo Pereyra para Tiro Federal.
La tabla de posiciones es la siguiente: LEONES 21 Puntos, PROGRESO DE NOETINGER 20, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 18, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 15, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 14, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 6, CENTRO DEPORTIVO ROCA 5 Puntos.
Cuarta División:
CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 TIRO FEDERAL 2
Arbitro: Mauro Mansilla.
Goles de Agustín Contreras(2) para Tiro Federal.