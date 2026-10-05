Fútbol: Liga Bellvillense:

Categoría A: 9 Fecha.

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 3 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0

SAN CARLOS DE NOETINGER 1 SARMIENTO DE LEONES 0

Partido Suspendido por agresión a un jugador de San Carlos de Noetinger de parte del público visitante.

ARGENTINO DE BELL VILLE 1 BELL DE BELL VILLE 1

RIVER PLATE DE BELL VILLE 2 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 1

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 2

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. MATIENZO DE MONTE BUEY Miércoles por la noche

Categoría B: Zona Uno:

Fecha 8 del Torneo Clausura

TALLERES DE BALLESTEROS 1 HURACÁN DE MORRISON 0

UNIÓN DE MORRISON 3 CENTRAL DE BELL VILLE 0

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 3 TALLERES DE BELL VILLE 3

Zona Dos:

Fecha 11 del Torneo Clausura.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 0 PROGRESO DE NOETINGER 1

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 0 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0

LEONES vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD

Libre: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.

Posiciones:

Categoría A: Argentino de Marcos Juárez 16 Puntos, Bell de Bell Ville 16, San Martín de Monte Buey 16, Matienzo de Monte Buey 15, Complejo Deportivo de Justiniano Posse 13,DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 13, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 11, SAN CARLOS DE NOETINGER 8, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 8, SARMIENTO DE LEONES 7, ARGENTINO DE BELL VILLE 7, RIVER PLATE DE BELL VILLE 7.

Categoría B: Zona Uno: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 13 Puntos, TALLERES DE BALLESTEROS 12, TALLERES DE BELL VILLE 10, HURACÁN DE MORRISON 9, UNIÓN DE MORRISON 8, CENTRAL DE BELL VILLE 7.

Zona Dos: LEONES 20 Puntos, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 17, PROGRESO DE NOETINGER 17, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 14, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 14, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 6, CENTRO DEPORTIVO ROCA 4.