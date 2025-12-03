Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A: Torneo Clausura.
Primera División:
Hora: 22:00.
Semifinales Partidos de Ida
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
ARGENTINO DE BELL VILLE vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Hoy trasmitimos por la Red Panorama 101,3 desde las 21:30 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Central Informativa Marcelo Macerata
Cuarta División:
Semifinal Partidos de Ida.
Hora: 20:00.
LEONES vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
PROGRESO DE NOETINGER vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ