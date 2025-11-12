Fútbol: Liga Bellvilense: Categoría A: 12 Fecha del Torneo Clausura.

Hora 22:00 Primera División

Hora 20:00 Cuarta División

MATIENZO DE MONTE BUEY vs. SAN CARLOS DE NOETINGER

SAR,MIENTO DE LEONES vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

BELL DE BELL VILLE vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. LEONES

PROGRESO DE NOETINGER vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE BELL VILLE

Trasmitimos por la Red Panorama desde las 21:30 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios de Víctor Hugo Alarcón Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Central Informativa Marcelo Macerata