Fútbol: Liga Bellvillense:

Categoría A:

Primera División: Hora: 22:00

Cuartos de Final Partidos de Vuelta.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SARMIENTO DE LEONES

Ida: 0 a 0.

Esta noche trasmitimos por la Red Panorama 101,3 con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Central Informativa Marcelo Macerata

MATIENZO DE MONTE BUEY vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

Ida: 0 a 0

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. ARGENTINO DE BELL VILLE

Ida: Argentino de Bell Ville 2 a 1

BELL DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY

Ida: San Martín de Monte Buey 1 a 0

Cuarta División: Hora 20:00.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SARMIENTO DE LEONES

Ida: Argentino 1 a 0

MATIENZO DE MONTE BUEY vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

Ida: Complejo 4 a 1

LEONES vs. SAN CARLOS DE NOETINGER

Ida: San Carlos 2 a 1

BELL DE BELL VILLE vs. PROGRESO DE NOETINGER

Ida: 1 a 1.

En caso de empate se define por penales.