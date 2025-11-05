Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 11 Fecha del Torneo Clausura

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. LEONES

SAN CARLOS DE NOETINGER vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

ARGENTINO DE BELL VILLE vs. BELL DE BELL VILLE

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

Trasmitimos por la Red Panorama desde las 21:30 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Central Informativa Marcelo Macerata

SARMIENTO DE LEONES vs. PROGRESO DE NOETINGER

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. MATIENZO DE MONTE BUEY