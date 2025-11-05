Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 11 Fecha del Torneo Clausura
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. LEONES
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
ARGENTINO DE BELL VILLE vs. BELL DE BELL VILLE
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Trasmitimos por la Red Panorama desde las 21:30 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Central Informativa Marcelo Macerata
SARMIENTO DE LEONES vs. PROGRESO DE NOETINGER
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. MATIENZO DE MONTE BUEY