Fútbol: Liga Bellvillense: Cuartos de Final Partidos de Ida.

Categoría A:

Primera División:

SARMIENTO DE LEONES vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

Esta noche a partir de las 21:30 horas trasmitimos por la Red Panorama 101,3 con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Central Informativa Marcelo Macerata

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. MATIENZO DE MONTE BUEY

ARGENTINO DE BELL VILLE vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. BELL DE BELL VILLE

Cuarta División:

SARMIENTO DE LEONES vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. MATIENZO DE MONTE BUEY

SAN CARLOS DE NOETINGER vs. LEONES

PROGRESO DE NOETINGER vs. BELL DE BELL VILLE