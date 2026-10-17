Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Fecha 11 del Torneo Clausura.
Horario: 15:00 Cuarta División
17:00 Primera División
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
ARGENTINO DE BELL VILLE vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SARMIENTO DE LEONES
Trasmitimos por la Red Panorama desde las 16:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. BELL DE BELL VILLE
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Categoría B:
10 Fecha del Torneo Clausura.
Zona Uno:
HURACÁN DE MORRISON vs. UNIÓN DE MORRISON
CENTRAL DE BELL VILLE vs. TALLERES DE BELL VILLE
TALLERES DE BALLESTEROS vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
Zona Dos:
14 Fecha del Torneo Clausura.
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. LEONES
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
PROGRESO DE NOETINGER vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
Libre: Centro Deportivo Roca.