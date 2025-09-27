Fútbol: Liga Bellvillense: Torneo Clausura.
Categoría A: Fecha Ocho.
MATIENZO DE MONTE BUEY 2 SARMIENTO DE LEONES 1
Domingo 28 de Septiembre:
Horarios: 14:30 horas Cuarta División.
16:30 horas Primera División.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101,3 desde las 16:00 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Miguel Peralta Central Informativa Marcelo Macerata
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
LEONES vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
BELL DE BELL VILLE vs. PROGRESO DE NOETINGER
Categoría B: 8 Fecha del Torneo Clausura.
Zona Uno:
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. CENTRAL DE BELL VILLE
TALLERES DE BALLESTEROS vs. HURACÁN DE MORRISON
Libre: UNIÓN DE MORRISON,
Zona Dos:
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. TALLERES DE BELL VILLE
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
Libre: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.