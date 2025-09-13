Fútbol: Liga Bellvillense: Torneo Clausura

Categoría A: 6 Fecha del Torneo.

Horarios: 14:30 Cuarta División.

16:30 horas Primera División.

SARMIENTO DE LEONES vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA

PROGRESO DE NOETINGER vs. MATIENZO DE MONTE BUEY

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. LEONES

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. BELL DE BELL VILLE

Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101,3 desde las 16:00 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Miguel Peralta Central Informativa Marcelo Macerata

ARGENTINO DE BELL VILLE vs. SAN CARLOS DE NOETINGER

Categoría B: 6 Fecha del Torneo Clausura.

Zona Uno:

UNIÓN DE MORRISON vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTIANIANO POSSE

SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ vs. TALLERES DE BALLESTEROS

CENTRAL DE BELL VILLE vs. HURACÁN DE MORRISON

Libre: RIVER PLATE DE BELL VILLE.

Zona Dos:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN

FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA

TALLERES DE BELL VILLE vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ

Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ.