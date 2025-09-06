Fútbol: Liga Bellvillense:

Categoría A: 5 Fecha del Torneo Clausura.

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. ARGENTINO DE BELL VILLE

LEONES vs. SARMIENTO DE LEONES

BELL DE BELL VILLE vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

SAN CARLOS DE NOETINGER vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY

MATIENZO DE MONTE BUEY vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. PROGRESO DE NOETINGER

Categoría B:

Zona Uno:

HURACÁN DE MORRISON vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ

TALLERES DE BALLESTEROS vs. UNIÓN DE MORRISON

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. RÍVER PLATE DE BELL VILLE

Libre: CENTRAL DE BELL VILLE.

Zona Dos:

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD

Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Miguel Peralta Central Informativa Marcelo Macerata

CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN

Libre: TALLERES DE BELL VILLE.