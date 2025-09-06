Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A: 5 Fecha del Torneo Clausura.
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
LEONES vs. SARMIENTO DE LEONES
BELL DE BELL VILLE vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. PROGRESO DE NOETINGER
Categoría B:
Zona Uno:
HURACÁN DE MORRISON vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
TALLERES DE BALLESTEROS vs. UNIÓN DE MORRISON
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. RÍVER PLATE DE BELL VILLE
Libre: CENTRAL DE BELL VILLE.
Zona Dos:
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Miguel Peralta Central Informativa Marcelo Macerata
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Libre: TALLERES DE BELL VILLE.