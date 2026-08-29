Fútbol: Liga Bellvillense:
Horarios: Cuarta División: 14:00 horas
Primera División: 16:00 horas
Categoría A: 4 Fecha del Torneo Clausura
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. BELL DE BELL VILLE
SARMIENTO DE LEONES vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
ARGENTINO DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ Martes 01 de Septiembre.
Categoría B:
Zona Uno:
3 Fecha del Torneo Clausura
TALLERES DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
CENTRAL DE BELL VILLE vs. UNIÓN DE MORRISON
HURACÁN DE MORRISON vs. TALLERES DE BALLESTEROS
Zona Dos:
4 Fecha del Torneo Clausura
FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. LEONES
PROGRESO DE NOETINGER vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Alarcón Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
Libre: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.