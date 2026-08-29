Fútbol: Liga Bellvillense:

Horarios: Cuarta División: 14:00 horas

Primera División: 16:00 horas

Categoría A: 4 Fecha del Torneo Clausura

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. BELL DE BELL VILLE

SARMIENTO DE LEONES vs. MATIENZO DE MONTE BUEY

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN

SAN CARLOS DE NOETINGER vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA

ARGENTINO DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ Martes 01 de Septiembre.

Categoría B:

Zona Uno:

3 Fecha del Torneo Clausura

TALLERES DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

CENTRAL DE BELL VILLE vs. UNIÓN DE MORRISON

HURACÁN DE MORRISON vs. TALLERES DE BALLESTEROS

Zona Dos:

4 Fecha del Torneo Clausura

FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. LEONES

PROGRESO DE NOETINGER vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ

Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Alarcón Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata

Libre: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.