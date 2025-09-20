Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A.

7 Fecha del Torneo Clausura.

Horarios: 14:30 horas Cuarta División.

16:30 Horas Primera División.

SARMIENTO DE LEONES vs. LEONES

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

MATIENZO DE MONTE BUEY vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY

BELL DE BELL VILLE vs. ARGENTINO DE BELL VILLE

PROGRESO DE NOETINGER vs. SAN CARLOS DE NOETINGER

Categoría B: 7 Fecha del Torneo Clausura.

Zona Uno:

TALLERES DE BALLESTEROS vs. CENTRAL DE BELL VILLE

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ

RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. UNIÓN DE MORRISON

Libre: HURACÁN DE MORRISON.

Zona Dos:

CENTRO DEPORTIVO ROCA 4 TALLERES DE BELL VILLE 1 Viernes por la noche.

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Horario: Cuarta División: 11:00 horas

Primera División: 13:00 horas

Trasmitimos desde las 12:30 horas por la Red Panorama 101,3 con los relatos de Guillermo Gilli comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone lLocución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Miguel Peralta Central Informativa Marcelo Macerata

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD

Libre: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.