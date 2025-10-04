Fútbol: Liga Bellvillense: Torneo Clausura

Categoría A:

Fecha 9.

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. LEONES

PROGRESO DE NOETINGER vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

ARGENTINO DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

SARMIENTO DE LEONES vs. BELL DE BELL VILLE

SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. MATIENZO DE MONTE BUEY

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. SAN CARLOS DE NOETINGER

Categoría B:

9 Fecha.

Zona Uno:

UNIÓN DE MORRISON vs. CENTRAL DE BELL VILLE

RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. HURACÁN DE MORRISON

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. TALLERES DE BALLESTEROS

Libre: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ.

Zona Dos:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TALLERES DE BELL VILLE

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ

Trasmitimos por la Red Panorama desde las 16:00 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios de Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi

Operador Miguel Peralta y Diego GIlli Central Informativa Marcelo Macerata

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA

Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.