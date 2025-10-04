Fútbol: Liga Bellvillense: Torneo Clausura
Categoría A:
Fecha 9.
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. LEONES
PROGRESO DE NOETINGER vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
ARGENTINO DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
SARMIENTO DE LEONES vs. BELL DE BELL VILLE
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
Categoría B:
9 Fecha.
Zona Uno:
UNIÓN DE MORRISON vs. CENTRAL DE BELL VILLE
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. HURACÁN DE MORRISON
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. TALLERES DE BALLESTEROS
Libre: SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ.
Zona Dos:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TALLERES DE BELL VILLE
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
Trasmitimos por la Red Panorama desde las 16:00 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios de Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi
Operador Miguel Peralta y Diego GIlli Central Informativa Marcelo Macerata
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.