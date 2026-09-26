Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 8 Fecha del Torneo Clausura.

Domingo 27 de Septiembre.

Horarios: Cuarta División: 14:00 horas.

Primera División 16:00 horas.

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN

MATIENZO DE MONTE BUEY 3 ARGENTINO DE BELL VILLE 1

BELL DE BELL VILLE vs. SAN CARLOS DE NOETINGER

SARMIENTO DE LEONES vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

Categoría B:

Zona Uno: 7 Fecha del Torneo Clausura

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1 UNIÓN DE MORRISON 1

HURACÁN DE MORRISON vs. CENTRAL DE BELL VILLE

TALLERES DE BELL VILLE vs. TALLERES DE BALLESTEROS

Zona Dos:

Fecha 10 del Torneo Clausura.

FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. LEONES

Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, Comentarios Víctor Alarcón, Móvil Facundo Blardone Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata.

PROGRESO DE NOETINGER vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ

Libre: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.