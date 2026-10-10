Fútbol: Liga Bellvillense: Fecha 10 de la Categoría A:
Torneo Clausura.
Horarios: Cuarta División: 14:00 horas
Primera División: 16:00 horas
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE
BELL DE BELL VILLE vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
SARMIENTO DE LEONES vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
Hora: 19:00 horas Cuarta División..
21:00 horas Primera División.
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
Categoría B:
Horario: 14:00 horas Cuarta División.
16:00 horas Primera División.
Zona Uno: 9 Fecha del Torneo Clausura.
CENTRAL DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
TALLERES DE BELL VILLE vs. HURACÁN DE MORRISON
UNIÓN DE MORRISON vs. TALLERES DE BALLESTEROS
Zona Dos: 13 Fecha del Torneo Clausura.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. PROGRESO DE NOETINGER
Trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
LEONES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.