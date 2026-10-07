Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 9 Fecha del Torneo Clausura. Partido Pendiente.

ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. MATIENZO DE MONTE BUEY

Este noche trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 21:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Alarcón, Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata

Categoría B: Fecha 12 del Torneo Clausura.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA

PROGRESO DE NOETINGER vs. LEONES

FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ

Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ.