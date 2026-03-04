Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A:
2 Fecha del Torneo Apertura.
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE BELL VILLE
Esta noche trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 21:20 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
Horarios:
20:00 Horas Cuarta División.
22:00 Horas Primera División.