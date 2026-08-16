Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A: 2 Fecha del Torneo Clausura.
Horario: 17:30 horas Cuarta División
19:30 horas Primera División:
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
Lunes:
Horario: 14:00 horas Cuarta División
16:00 Primera División.
BELL DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Adelantados del Viernes:
SARMIENTO DE LEONES 1 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 0
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 1
SAN CARLOS DE NOETINGER 2 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1
ARGENTINO DE BELL VILLE 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1
Gol de Ezequiel López para Argentino de Marcos Juárez.
Categoría B:
Zona Uno: Primera Fecha
TALLERES DE BALLESTEROS 1 CENTRAL DE BELL VILLE 0
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2 HURACÁN DE MORRISON 0
Adelanto del Viernes:
TALLERES DE BELL VILLE 1 UNIÓN DE MORRISON 1
Zona Dos: Segunda Fecha
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 1
Mateo Cejas para Tiro Federal.
PROGRESO DE NOETINGER 0 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1
Gol de Pablo Carbonell para San Martín de Marcos Juárez.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 2 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0
Goles de Genaro Finelli a los 36 minutos del Segundo Tiempo y Santiago Vega a los 45 minutos del Segundo Tiempo para la Villa Argentina.
Libre: LEONES.
La tabla de posiciones es la siguiente:
Categoría A:
SAN CARLOS DE NOETINGER 4 Puntos, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 4 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 4, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 4, BELL DE BELL VILLE 3, MATIENZO DE MONTE BUEY 3 SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 3, SARMIENTO DE LEONES 3, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0, RIVER PLATE DE BELL VILLE 0, ARGENTINO DE BELL VILLE 0, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 0.
Categoría B:
Zona Dos: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 6 Puntos, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 6, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 4, CENTRO DEPORTIVO ROCA 1, LEONES 1, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0, PROGRESO DE NOETINGER 0.
Zona Uno: DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 3 Puntos, TALLERES DE BALLESTEROS 3, TALLERES DE BELL VILLE 1, UNIÓN DE MORRISON 1, CENTRAL DE BELL VILLE 0, HURACÁN DE MORRISON 0.