Fútbol: Liga Bellvillense: Torneo Apertura.
Categoría A:
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 1
SARMIENTO DE LEONES 0 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0
BELL DE BELL VILLE 3 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 1
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ Miércoles
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE Miércoles
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN Miércoles
Categoría B:
Zona Uno:
TALLERES DE BELL VILLE 0 UNIÓN DE MORRISON 0
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 3 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0
HURACÁN DE MORRISON 1 CENTRAL DE BELL VILLE 1
Libre: TALLERES DE BALLESTEROS.
Zona Dos:
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 1
El gol de San Martín Matías Godoy.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 2
Goles: Primer Tiempo: 36 Jeremías Vázquez para Tiro Federal.
Segundo Tiempo: 9 Gonzalo Pereyra de tiro libre para Tiro Federal.
16 Maximiliano Nieto para Villa Argentina
Expulsado: Segundo Tiempo: 39 Bruno Bustamante de Villa Argentina.
CENTRO DEPORTIVO ROCA 0 LEONES 2
Libre: Progreso de Noetinger.