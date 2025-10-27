Fútbol: Liga Bellvillense: 14 Fecha del Torneo Clausura.
Lunes 27 de Octubre:
Cuarta División: 20:00 horas.
Primera División: 22:00 horas
Zona Uno:
CENTRAL DE BELL VILLE vs. TALLERES DE BALLESTEROS
SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ vs. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
UNIÓN DE MORRISON vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE
Libre: HURACÁN DE MORRISON.
Zona Dos:
TALLERES DE BELL VILLE vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Libre: VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ.