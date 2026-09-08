Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría B: 6 Fecha del Torneo Clausura de la Zona Dos.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUAREZ 3 LEONES 0
Goles de Agustín Massera y Santiago Cuesta(2) para San Martín de Marcos Juárez.
Cuarta División: 3 a 1 para SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 1 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0
Gol de Alvaro Pellegrino a los 30 minutos del Primer Tiempo para Tiro Federal.
Cuarta División: 2 a 5 para CENTRO DEPORTIVO ROCA.
Posiciones: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 15 Puntos, LEONES 10, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ 10, PROGRESO DE NOETINGER 7, CENTRO DEPORTIVO ROCA 4, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 4, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1.