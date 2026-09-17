Fùtbol: Liga Bellvillense: Categorìa A.

6 Fecha Partido Pendiente.

ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 2 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 1

Goles de Agustìn Coria y Joel Quiroga para Argentino- Lionel Gòmez para Luro.

Cuarta: 1 a 1.

Posiciones: ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 12 Puntos, MATIENZO DE MONTE BUEY 11, SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 11, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 10, BELL DE BELL VILLE 9, DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 9, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 8, SAN CARLOS DE NOETINGER 8, ARGENTINO DE BELL VILLE 6, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 4, RIVER PLATE DE BELL VILLE 3, SARMIENTO DE LEONES 3.

Categorìa B:

CENTRO DEPORTIVO ROCA 0 LEONES 1

Gol de Juan Ayala para Leones.

Cuarta: C. D. Roca 0 Leones 2

FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 0

Cuarta: Firpo de San Marcos Sud 1 San Martìn de Marcos Juàrez 5

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 1 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ 0

Gol de Martìn Wherli a los 8 minutos del Primer Tiempo.

Cuarta: 2 a 2 con goles de Matìas Ruybal y Tomas Pereyra para la Villa-Ballario y Ignacio Melatini para Tiro.

Posiciones: LEONES 16 Puntos, SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 16, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ 10, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 10, PROGRESO DE NOETINGER 8, C. D. ROCA 4, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2.