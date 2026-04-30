Liga Bellvillense:
Categorìa A:
Partidos Pendientes:
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 3 RIVER PLATE DE BELL VILLE 0
Arbitro: Lucas Coltro Lìneas: Augusto Coltro-Bautista Baldassi-Homero Moni.
Goles en el Primer Tiempo: 34 Bruno Sosa y a los 39 Joel Quiroga para Argentino.
Goles en el Segundo Tiempo: 29 Agustìn Coria para Argentino.
Expulsado: En el Segundo Tiempo: 27 Javier Toledo de Argentino.
Cuarta: 1 a 1 con goles de Matìas Criado para Argentino-Ivàn Coria para River Plate de Bell Ville.
Partido jugado en la Fortaleza del Club Tiro Federal.
BELL DE BELL VILLE 2 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0
Goles de Mateo Carmona y Kevin Bozikovich para el Bell.
Expulsado: Javier Silva y Gonzalo Galanti de Complejo Deportivo.
Cuarta: Complejo Deportivo 2 a 1.
Partido jugado en el Complejo del Club Bell.
Posiciones: COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 17 Puntos, DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 16, MATIENZO DE MONTE BUEY 16, BELL DE BELL VILLE 14, ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 13, ARGENTINO DE BELL VILLE 13, SARMIENTO DE LEONES 11, SAN CARLOS DE NOETINGER 10, RIVER PLATE DE BELL VILLE 10, SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 7, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 6, LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 6.