Fútbol: Liga Bellvillense: Cuartos de Final Partidos de Ida.
Primera División:
CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1
Ida: River Plate de Bell Ville 2 a 1.
TALLERES DE BALLESTEROS 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN 0
Ida: Defensores de San Antonio de Litín 2 a 1.
Penales: Ganador Def. de San Antonio de Litín.
UNIÓN DE MORRISON 0 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 0
Ida: San Martín de Marcos Juárez 1 a 0.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 2 CENTRAL DE BELL VILLE 0
Goles de Maximiliano Nieto a los 40 minutos del Primer Tiempo y Jonathan Rodríguez a los 41 minutos del Segundo Tiempo para la Villa Argentina.
Ida: Villa Argentina 1 a 0.
Cuarta División:
CENTRO DEPORTIVO ROCA 0 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1
Ida: 0 a 0.
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1
FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1
Ida: 1 a 1.
Penales: Def. de Juventud 5 a 3.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 1
Los goles de San Martín fueron de Joaquín Rossetti y Agustín Barcos.
Ida: 1 a 1.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 1 CENTRAL DE BELL VILLE 0
Gol de Tomás Pereyra para la Villa.
Ida: Villa Argentina 1 a 0.
Semifinales:
Primera División:
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
RÍVER PLATE DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cuarta División:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ
RÍVER PLATE DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ