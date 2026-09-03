Fùtbol: Liga Bellvillense: 5 Fecha del Torneo Clausura.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 1 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1

Gol de Santiago Rìos de Penal para la Villa Argentina-Brahián Inga para Firpo de San Marcos Sud.

Expulsados: Facundo Sisterna de la Villa Argentina-Nicolás Serri y Alan Jaime para Firpo de San Marcos Sud.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 1 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 2

Goles de Leonardo Teve y Santiago Cuesta para San Martìn de Marcos Juàrez-Alejo Tanchi para Centro Deportivo Roca.

LEONES 2 PROGRESO DE NOETINGER 1

Goles de Axel Stoke y Alejo Fauro para Leones-Córdoba para Progreso de Noetinger.

Libre: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ.

Posiciones: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 12 Puntos, LEONES 10, TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ 7, PROGRESO DE NOETINGER 4, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 4, CENTRO DEPORTIVO ROCA 4, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 1.