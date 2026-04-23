Fùtbol: Liga Bellvillense: 6 Fecha Partidos Pendientes.
Categorìa A:
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 3 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ Programado para hoy
BELL DE BELL VILLE vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE Postergado
Categorìa B:
Zona Uno:
CENTRAL DE BELL VILLE 2 DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1
Zona Dos:
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 1 PROGRESO DE NOETINGER 2
Goles de Claudio Santiago a los 6 minutos del segundo tiempo y David Romero Neyra a los 38 minutos del segundo tiempo para Progreso-Genaro Finelli para la Villa Argentina a los 50 minutos del Segundo Tiempo.
CENTRO DEPORTIVO ROCA 3 TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ 2
LEONES 1 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 3