Fútbol: Liga Regional del Sur: 10 Fecha del Torneo Clausura
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 0
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 3 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 SPORTIVO ISLA VERDE 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0 A. M. C. A. GUATIMOZÍN 3
Libre: NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA.
La tabla de posiciones es la siguiente:
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 18 Puntos, SPORTIVO ISLA VERDE 18, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 16, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 13, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 13, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 13, RIVER PLATE DE INRIVILLE 8, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 8, A. M. C. A. GUATIMOZÍN 8, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 8, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 7 Puntos.