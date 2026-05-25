Fùtbol: Liga Regional del Sur: 11 Fecha del Torneo Apertura.
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 3 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
A. M. C. A. GUATIMOZÌN 0 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 0 RIVER PLATE DE INRIVILLE 0
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2 UNIÒN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0
Libre: SPORTIVO ISLA VERDE.
Posiciones: SPORTIVO ISLA VERDE 22 Puntos, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 20, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 19, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 19, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 18, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 13, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 12, RÍVER PLATE DE INRIVILLE 12, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 7, MTRE DE GENERAL BALDISSERA 5, A. M. C. A. GUATIMOZÍN 5.