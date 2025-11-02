Fútbol: Liga Regional del Sur: 11 Fecha del Torneo Clausura.
ATLÉTICO GUATIMOZÍN 2 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1
RIVER PLATE DE INRIVILLE 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
Libre: SPORTIVO ISLA VERDE.
La tabla de posiciones es la siguiente: NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 19, SPORTIVO ISLA VERDE 18, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 17, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 16, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 16, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 13, ATLÉTICO GUATIMOZÍN 11, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 9, RÍVER PLATE DE INRIVILLE 8, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 8, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 8.