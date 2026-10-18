Fútbol: Liga Regional del Sur: 11 Fecha del Torneo Clausura.
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 0
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 4 A. M. C. .A GUATIMOZÍN 2
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
RIVER PLATE DE INRIVILLE 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
Libre: SPORTIVO ISLA VERDE.
Posiciones: SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 20 Puntos, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 18, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 17, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 17, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 16, RIVER PLATE DE INRIVILLE 15, SPORTIVO ISLA VERDE 15, UNÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 11, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 9, A. M. C. A. GUATIMOZÍN 5, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 4.