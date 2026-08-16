Fútbol: Liga Regional del Sur: 3 Fecha del Torneo Clausura.
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
A. M. C. A. GUATIMOZÍN 1 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 0
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 2 RIVER PLATE DE INRIVILLE 1
SPORTIVO ISLA VERDE 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 2 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1
Libre: SAN CARLOS DE LOS SURGENTES.
La tabla de posiciones es la siguiente: SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 7 Puntos, RÍVER PLATE DE INRIVILLE 6, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 6, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 4, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 4, SPORTIVO ISLA VERDE 3, A. M. C. A. GUATIMOZÍN 3, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 1, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1.