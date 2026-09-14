Fútbol: Liga Regional del Sur: 7 Fecha del Torneo Clausura.
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 0
SPORTIVO ISLA VERDE 0 SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 3 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 2
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0 UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 2
SPORTNG CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1 RIVER PLATE DE INRIVILLE 2
Libre: A. M. C. A. GUATIMOZÍN.
Posiciones: RIVER PLATE DE INRIVILLE 14 Puntos, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 13, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 12, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 10, SPORTIVO ISLA VERDE 10, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 10, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 9, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 6, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4, A. M. C. A. GUATIMOZ´N 4, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 1 Punto.