Fútbol: Liga Regional del Sur: 9 Fecha del Torneo Apertura.
A. M. C. A. GUATIMOZÍN 0 SPORTIVO ISLA VERDE 2
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 4 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 4 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 1
UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1 RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1
Libre: NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA.
Posiciones: SPORTIVO ISLA VERDE 19 Puntos, CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 16, JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 15, SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 14, DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 13, SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 11, RÍVER PLATE DE INRIVILLE 11, NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 10, UNIÓN SOCIAL DE CRUZ ALTA 7, A. M. C. A. GUATIMOZÍN 4, MITRE DE GENERAL BALDISSERA 4.