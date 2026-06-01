Fútbol: Liga Regional del Sur: Cuartos de Final Partido de Ida.
Primera División:
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES vs. SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS
Suspendido.
RÍVER PLATE DE INRIVILLE 1 SPORTIVO ISLA VERDE 3
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1
Reserva:
NEWBERYEVERTON DE CRUZ ALTA 2 CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 1
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 3 SPORTNG CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 3
Suspendido por agresión al arbitro de parte de jugador del Local.
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 2 SPORTIVO ISLA VERDE 5
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 1